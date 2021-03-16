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Украинцы наиболее склонны выходить на протесты из-за цен и тарифов - опрос

Вторник, 16 марта 2021, 16:56
Украинцы наиболее склонны выходить на протесты из-за цен и тарифов - опрос

Украинцы чаще всего отвечают, что готовы выйти на законные акции протеста в результате резкого роста тарифов и цен на самые необходимые товары.

Источник: Исследование проведено Центром Разумкова с 5 по 9 марта

Детали: В санкционированных митингах и демонстрациях готовы принять участие около 40% украинцев.

Не склонны принимать участие в санкционированных митингах и демонстрациях 48% опрошенных респондентов.

В несанкционированных митингах и демонстрациях готовы принять участие 20% респондентов, не готовы - 67%.

Чаще всего граждане могли бы принять участие в законных акциях протеста в случае значительного повышения тарифов на коммунальные услуги (36%) и цен на самое необходимое (33%).

 

Третьей "популярной" причиной может быть невыплата зарплат (23% респондентов).

А в протестах из-за низкого уровня зарплаты и против преступности и беззакония - по 21% опрошенных.

15% респондентов готовы принять участие в акциях в защиту прав людей, чьи права были нарушены, а 14,5% - против сдачи властью национальных интересов в конфликте с Россией.

Справка: Исследование методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинская правда

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Темы: украинцыценытарифы
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