Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украинцы наиболее склонны выходить на протесты из-за цен и тарифов - опрос

Вторник, 16 марта 2021, 17:56

Украинцы чаще всего отвечают, что готовы выйти на законные акции протеста в результате резкого роста тарифов и цен на самые необходимые товары.

Источник: Исследование проведено Центром Разумкова с 5 по 9 марта

Детали: В санкционированных митингах и демонстрациях готовы принять участие около 40% украинцев.

Не склонны принимать участие в санкционированных митингах и демонстрациях 48% опрошенных респондентов.

В несанкционированных митингах и демонстрациях готовы принять участие 20% респондентов, не готовы - 67%.

Чаще всего граждане могли бы принять участие в законных акциях протеста в случае значительного повышения тарифов на коммунальные услуги (36%) и цен на самое необходимое (33%).

 

Третьей "популярной" причиной может быть невыплата зарплат (23% респондентов).

А в протестах из-за низкого уровня зарплаты и против преступности и беззакония - по 21% опрошенных.

15% респондентов готовы принять участие в акциях в защиту прав людей, чьи права были нарушены, а 14,5% - против сдачи властью национальных интересов в конфликте с Россией.

Справка: Исследование методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинская правда
Темы: украинцыценытарифы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Российский вертолет вторгся в воздушное пространство Украины

Дело Харьковских соглашений: СБУ обыскала Верховную Раду, СНБО и Кабинет министров

Порошенко хочет взять на поруки обвиняемого в убийстве Шеремета

Украина потребовала удалить из политической группы ТКГ "эксперта" из Донецка

Чтобы не было Буковеля: Кличко просит Кабмин ужесточить карантин в "оранжевой" зоне

Навстречу новому конфликту с Польшей: "Арену Львов" хотят назвать в честь Бандеры

Все новости...
украинцы
Похищение Европы
Двое украинцев-заробитчан погибли в Чехии
Авария сухогруза с украинцами: появилось видео спасательной операции
Последние новости
18:29
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на более 14 млрд
18:18
фотоНа Луганщине обнаружили запрещенное международными договорами российское вооружение
18:05
обновлено от 15.13Футбольные матчи сборной Украины из Львова перенесли в Киев из-за коронавируса
17:56
Украинцы наиболее склонны выходить на протесты из-за цен и тарифов - опрос
17:49
Британия упомянула угрозу РФ и помощь Украине в новой стратегии безопасности
17:40
В Киеве запустили первые посты мониторинга воздуха
17:37
Гривня на закрытии межбанка ослабла
17:35
Российский вертолет вторгся в воздушное пространство Украины
17:21
Полиция открыла производство из-за откровенных фото 8-летней блогера и вызвала ее маму на допрос
17:18
В этом году "на местах" получат более 160 млрд субвенций - Минфин
Все новости...