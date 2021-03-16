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Боррель призвал грузинскую оппозицию вернуться в парламент

Вторник, 16 марта 2021, 20:30

Главный дипломат ЕС Жосеп Боррель призвал грузинскую оппозицию вернуться в парламент, чтобы приблизить завершение политического кризиса в стране.

Об этом сообщает "Европейська правда" со ссылкой на Euractiv.

Заявление Борреля прозвучало во время визита нового премьера Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель на Совет ассоциации.

Боррель назвал нынешнюю политическую ситуацию в Грузии "ключевым моментом".

Он отметил, что на правящей "Грузинской мечте" лежит особая ответственность за то, чтобы найти выход из политического кризиса, но и покритиковал действия оппозиции, которая с октября 2020 года отказывается входить в парламент, заявляя о фальсификации выборов.

"Бойкот работы парламента не идет на пользу функционированию демократического государства", - отметил Боррель.

Он также выразил сожаление, что переговоры в Тбилиси пока не дали результата.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель после визита в Тбилиси назначил Кристиана Даниэльссона своим личным посланником и посредником в диалоге политических сил в Грузии.

Подробнее о событиях в Грузии - в статье Мягкая сила Запада: как ЕС вывел из тупика политический кризис в Грузии.



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