Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель призвал грузинскую оппозицию вернуться в парламент

Вторник, 16 марта 2021, 19:30

Главный дипломат ЕС Жосеп Боррель призвал грузинскую оппозицию вернуться в парламент, чтобы приблизить завершение политического кризиса в стране.

Об этом сообщает "Европейська правда" со ссылкой на Euractiv.

Заявление Борреля прозвучало во время визита нового премьера Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель на Совет ассоциации.

Боррель назвал нынешнюю политическую ситуацию в Грузии "ключевым моментом".

Он отметил, что на правящей "Грузинской мечте" лежит особая ответственность за то, чтобы найти выход из политического кризиса, но и покритиковал действия оппозиции, которая с октября 2020 года отказывается входить в парламент, заявляя о фальсификации выборов.

"Бойкот работы парламента не идет на пользу функционированию демократического государства", - отметил Боррель.

Он также выразил сожаление, что переговоры в Тбилиси пока не дали результата.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель после визита в Тбилиси назначил Кристиана Даниэльссона своим личным посланником и посредником в диалоге политических сил в Грузии.

Подробнее о событиях в Грузии - в статье Мягкая сила Запада: как ЕС вывел из тупика политический кризис в Грузии.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Последние новости
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
Все новости...
Реклама: