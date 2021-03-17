С 17 марта начнут действовать новые штрафы за нарушение ПДД

Со среды 17 марта в Украине начнут действовать новые штрафы за нарушение ПДД.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Отмечается, что начнет действовать принятый 16 февраля закон. Им, в частности: