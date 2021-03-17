С 17 марта начнут действовать новые штрафы за нарушение ПДД
Среда, 17 марта 2021, 06:38
Со среды 17 марта в Украине начнут действовать новые штрафы за нарушение ПДД.
Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, которого цитирует "Укринформ"
Детали: Отмечается, что начнет действовать принятый 16 февраля закон. Им, в частности:
- восстанавливается и увеличивается ответственность за управление автомобилем в нетрезвом осотоянии от 17 000 грн за первый случай до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет. За третий случай - конфискация авто.
- усиливается уголовная ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее тяжкие последствия;
- увеличивается штраф за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч (с 510 до 3400 грн), за оставление места ДТП - с 255 до 3400 грн с лишением права управления ТС на срок 1-2 года или без такового;
- увеличивается штраф за управление или передачу управления ТС лицом, не имеющим права им управлять - с 510 до 3400 грн, а повторное в течение года - 40 800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС);
- увеличивается штраф за управление ТС лицом, лишенным такого права, с 510 до 20 400 грн, а повторное в течение года - 40 800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также оплатное изъятие ТС).