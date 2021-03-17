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Германия несет особую ответственность за освобождение Крыма – посол Украины

Среда, 17 марта 2021, 08:13
Германия несет особую ответственность за освобождение Крыма – посол Украины
Фото с Twitter ЕП

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявляет, что Германия имеет "моральный долг" перед Украиной положить конец российской оккупации Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в колонке украинского дипломата, опубликованной в Berliner Zeitung.

Посол поблагодарил Германию, которая вместе со странами ЕС, США и другими демократиями ввела санкции против России из-за оккупации Крыма.

В то же время, посол считает, что Германия может и должна сыграть решающую роль в прекращении аннексии Крыма - учитывая нацистскую оккупацию в прошлом.

"Это обязательство вытекает не только из того факта, что международный порядок, а следовательно и территориальная целостность Украины должны быть восстановлены, и действие международного права необходимо восстановить.

Моральный долг Федеративной Республики положить конец незаконной оккупации Крыма также следует прежде всего с всегдашней исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию с более чем 8 миллионами украинских жертв войны", - считает украинский посол.

Мельник подчеркнул, что Крым имел трагическую роль в этой сложной колониальной истории, "но сегодня немецкая общественность вряд ли осознает это".

"Германия дважды оккупировала Крым военными средствами за последнее столетие. Первое немецкое завоевание полуострова произошло в ходе операции "Фаустшлаг" сразу после подписания первого мирного договора между Украинской Народной Республикой и Центральными державами в Брест-Литовске (9 февраля 1918 года), и оккупация продолжалась до конца войны.

Вторая немецкая оккупация Крыма, которая началась в октябре 1941 года и закончилась после девятимесячной осады Севастополя 5 июля 1942 года, продолжалась два с половиной года и принесла огромные нацистские преступления", - пишет Мельник,

По его словам, немецкие оккупанты провели беспощадную кампанию уничтожения населения, в ходе которой были убиты сотни тысяч мирных жителей, в том числе 38 000 крымских евреев.

"Нацистская тирания оставила кровавое наследство в Крыму. Эти забытые зверства еще нужно проработать", - резюмировал посол.

Мельник отмечает, что Германия и ее союзники имеют множество политических и экономических инструментов, которые можно и нужно использовать, чтобы заставить Россию отказаться от аннексии Крыма и остановить ее агрессивное поведение.

"Прямо сейчас в Германии есть историческая возможность объединить усилия с новым американским правительством, чтобы противостоять кремлевским правителям с новой трансатлантической жесткостью", - отметил Мельник.

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Темы: ГерманияКрым
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