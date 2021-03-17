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Кулеба об отчете американской разведки: очередное громкое фиаско РФ

Среда, 17 марта 2021, 11:21

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал очередным громким фиаско России отчет американской разведки, которая не нашла признаков вмешательства Украины в выборы в США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Конец мифа о "вмешательстве Украины в выборы". Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мерам против США. Вмешательство осуществляла Россия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско РФ", - написал Кулеба в Twitter.

Как сообщалось, Офис директора национальной разведки США (ODNI) опубликовал отчет о вмешательстве в американские выборы в 2020 году, в котором говорится, что вмешательство в выборы США было утверждено непосредственно президентом РФ Владимиром Путиным.

Особое внимание разведка США обращает на развертывание медиакампании о якобы коррупционных связях Джо Байдена и его семьи с Украиной. При этом в США отмечают, что у них нет никаких доказательств, что к этому могли быть причастны власти Украины.

Темы: СШАРосcияМИД


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