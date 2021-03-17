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Минздрав Британии настаивает на безопасности вакцины AstraZeneca

Среда, 17 марта 2021, 11:27

Министр здравоохранения Великобритании настаивает на безопасности вакцины Oxford / AstraZeneca после того, как некоторые европейские страны приостановили ее использование из-за опасений по поводу тромбов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Мэтт Хэнкок призвал людей прислушиваться к регулирующим органам и получить прививку, как только у них появится возможность.

Стремясь успокоить британцев, Хэнкок подчеркнул, что британский регулятор MHRA, Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам считают, что британско-шведская вакцина безопасна.

"Мы постоянно отслеживаем действие этих вакцин и знаем, что вакцина Oxford / AstraZeneca спасает жизни в Великобритании прямо сейчас, поэтому, если вам позвонят, сделайте прививку", - сказал он.

На вопрос, были ли свидетельства того, что люди отказывались от прививки после приостановки вакцинации в Европе, Хэнкок сказал, что "огромное количество людей все еще вакцинируется каждый день" и что "энтузиазм по поводу вакцинации невероятно силен".

Около 13 стран приостановили использование вакцины в ожидании дополнительных разъяснений относительно ее безопасности.

Ожидается, что регулирующий орган ЕС, Европейское агентство по лекарственным средствам, в четверг опубликует результаты своего расследования случаев образования тромбов у вакцинированных людей.

По словам производителя AstraZeneca, около 17 млн человек в ЕС и Великобритании получили дозу вакцины, и по состоянию на прошлую неделю было зарегистрировано менее 40 случаев образования тромбов.

Читайте также: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины.

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Темы: Великобританиявакцинация
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