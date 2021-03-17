В Украине будет прохладно и сыро
В ближайшие сутки в большинстве областей Украины сохранится пасмурная погода, ожидаются осадки и понижение температуры.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: 18 марта в южной и юго-восточной частях дождь, на остальной территории небольшой мокрый снег, днем с дождем, ночью в Прикарпатье умеренные осадки.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла, на юге страны до 9° тепла. В Карпатах снег, температура ночью и днем 2-7° мороза.
Ночью и утром на дорогах западной части Украины местами гололедица, на юго-востоке – местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
В Киеве в четверг небольшой мокрый снег и дождь, ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 марта самая высокая температура днем была 20,8° в 2012 году, самая низкая ночью -18,7° в 1898 году.
19 марта в большинстве областей Украины небольшой мокрый снег, на юге и востоке с дождем. Ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 2-7° мороза, днем 1-6° тепла, в южной части до 9° тепла.
В Карпатах в пятницу небольшой снег, температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.
Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
В Киеве 19 марта местами небольшой мокрый снег, ночью около 0°, днем 3-5° тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.