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В Украине будет прохладно и сыро

Среда, 17 марта 2021, 12:32
Фото 24tv.ua

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины сохранится пасмурная погода, ожидаются осадки и понижение температуры.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 18 марта в южной и юго-восточной частях дождь, на остальной территории небольшой мокрый снег, днем ​​с дождем, ночью в Прикарпатье умеренные осадки.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​1-6° тепла, на юге страны до 9° тепла. В Карпатах снег, температура ночью и днем ​​2-7° мороза.

Ночью и утром на дорогах западной части Украины местами гололедица, на юго-востоке – местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в четверг небольшой мокрый снег и дождь, ночью 0-2° тепла, днем ​​3-5° тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 марта самая высокая температура днем ​​была 20,8° в 2012 году, самая низкая ночью -18,7° в 1898 году.

19 марта в большинстве областей Украины небольшой мокрый снег, на юге и востоке с дождем. Ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 2-7° мороза, днем ​​1-6° тепла, в южной части до 9° тепла.

В Карпатах в пятницу небольшой снег, температура ночью 5-10° мороза, днем ​​1-6° мороза.

Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 19 марта местами небольшой мокрый снег, ночью около 0°, днем ​​3-5° тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Темы: погода


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