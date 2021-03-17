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Половине украинцев понравились санкции США против Коломойского

Среда, 17 марта 2021, 12:55
Половине украинцев понравились санкции США против Коломойского

52% опрошенных украинцев положительно относится к тому, что США ввели санкции против Игоря Коломойского.

Источник: опрос проведенный Киевским международным институтом социологии с 10 по 12 марта

Дословно: "Большинство населения (52%) положительно относится к тому, что США ввели санкции против Игоря Коломойского, негативно относится только 14%.

Оценивая роль президента Зеленского во внедрении этих санкций, 42% считают, что он не вмешивался в этот процесс, 9% считают, что он способствовал США в объявлении санкций, а 7%, что мешал".

 
 

Детали: Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2014 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25%, 1.5% - для показателей, близких к 10%, 1.1 % - для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: КоломойскийСШАсанкции
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