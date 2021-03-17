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В Еврокомиссии назвали "Спутник V" хорошей вакциной: ЕС должен помочь ее производить

Среда, 17 марта 2021, 14:52
В Еврокомиссии назвали Спутник V хорошей вакциной: ЕС должен помочь ее производить

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон похвалил российскую вакцину "Спутник V" и выступил за то, чтобы ЕС помог России наладить ее производство в Евросоюзе.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, "Спутник V" - хорошая вакцина, потому что в России хорошие ученые. У меня нет причин в этом сомневаться", - сказал Бретон.

Он отметил, что на сегодня портфель вакцин Еврокомиссии достаточно обширен и включает четыре вакцины, и выразил надежду на утверждение пятой вакцины, однако не уточнил, о какой вакцине идет речь.

По словам Бретона, в Еврокомиссию поступает немало обращений об упрощении производства российской вакцины на территории ЕС.

"Почти все мощности сейчас используются для производства вакцин, которые уже утверждены. Но, если речь идет о других вакцинах, думаю, нам стоит помочь России", - заявил Бретон.

Как сообщалось, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может утвердить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не раньше мая.

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Темы: ЕврокомиссиявакцинацияЕС
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