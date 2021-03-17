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В Одесской области создадут новый национальный природный парк

Среда, 17 марта 2021, 18:12

Правительство поддержало создание национального природного парка "Куяльницкий" на территории Березовского и Одесского районов Одесской области.

Источник: пресс-служба Кабмина

Дословно: "Это позволит сохранить природные комплексы и объекты в бассейне Куяльницкого лимана, имеющих особую оздоровительную, историко-культурную и научную ценность. А также обеспечит развитие Куяльницкого лимана как туристического объекта.

В парк передадут 10801,198 га земель государственной и коммунальной собственности:

3490,6753 га в постоянное пользование;

7310,5227 га включаются в его территорию без изъятия у землепользователей".

Справка: Куяльницкий лиман известен как важный рекреационный и бальнеологический объект государственного и мирового значения. Он включен в список 14 самых ценных лиманно-устьевых комплексов Черноморского региона Украины. Здесь есть месторождение лечебных грязей и минеральных вод.

Куяльницкий лиман признан курортом государственного значения - Куяльник.

Украинская правда
Темы: Одесская областьКабинет министров


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