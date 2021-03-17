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ЕС допускает ограничение экспорта вакцин, чтобы получить "свою справедливую долю"

Среда, 17 марта 2021, 19:27

Евросоюз может ограничить экспорт вакцин в страны с более высоким процентом вакцинации населения, которые при этом не делятся собственными вакцинами, чтобы страны ЕС не страдали от дефицита.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На пресс-конференции 17 марта она пригрозила ограничить экспорт в страны, которые не делятся своими вакцинами. СМИ поняли это как намек в первую очередь на Великобританию.

"Мы хотим видеть взаимность и пропорциональность экспорта, и мы готовы задействовать любые доступные инструменты, чтобы обеспечивать это. Это способ гарантировать, что Европа получит свою справедливую долю", - пояснила президент Еврокомиссии, сказав, что обсудит этот вопрос с лидерами блока и стран -членов.

Урсула фон дер Ляен отметила, что за последние 6 недель из ЕС в 33 другие страны мира экспортировали 41 млн доз вакцины.

"Открытая дорога должна быть открытой в обе стороны, и поэтому мы хотим гарантировать взаимность и пропорциональность", - сказала президент Еврокомиссии. Если же такой взаимности не будет наблюдаться, ЕС "придется подумать о том, как сделать экспорт в страны, где также производится вакцина, зависимым от их открытости".

"Мы подумаем над тем, является ли еще пропорциональным экспорт в страны, в которых более высокий процент вакцинации, чем у нас", - добавила она.

На вопрос о том, каких стран это может коснуться в первую очередь, фон дер Ляен сказала, что Британия является "направлением №1" для экспорта произведенных в ЕС вакцин.

"За последние 6 недель в Британию были экспортированы 10 млн доз вакцины", - сказала она, добавив, что ЕС все еще ждет поставки, которые должны были приехать из Британии.

Она отметила, что с США ситуация отличается - экспорта готовых вакцин нет в обоих направлениях, а поставки некоторых составляющих происходит беспроблемно.

В Британии раскритиковали эти слова как угрозу, заявив, что при введении механизма контроля экспорта вакцин Брюссель объяснял это прежде всего необходимостью прозрачности.

"Мы ожидаем, что ЕС продолжит придерживаться своих обязательств ... Внедрение ограничений повредит глобальным усилиям в борьбе с этим вирусом", - заявил пресс-секретарь премьера Британии Бориса Джонсона.

Politico пишет, что более высокий чем в ЕС уровень вакцинации.  кроме Британии - в Израиле, Чили, США, ОАЭ, Бахрейне, Сербии, Катаре, Турции и Марокко.

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