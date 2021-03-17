В четверг, 18 марта, в Украине облачно с прояснениями, в южной и юго-восточной частях дождь, на остальной территории небольшой мокрый снег, днем ​​с дождем, ночью на Прикарпатье умеренные осадки.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: По данным синоптиков, ночью и утром 18 марта на дорогах западной части местами гололедица, на юго-востоке страны местами туман. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза; днем 1-6° тепла, на юге страны до 9° тепла. В Карпатах снег, температура на протяжении суток 2-7° мороза.

19-20 марта в Украине также будет облачно с прояснениями. В восточной части повсюду, на остальной территории страны местами небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 2-7° мороза; днем 1-6° тепла, в южной части до 9° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 5-10° мороза, днем ​​1-6° мороза.

21 марта в Украине без существенных осадков; 22 марта ночью в западной части и северных областях, днем ​​в Украине, кроме восточной и юго-восточной части, небольшой мокрый снег. Температура ночью 0-6° мороза, в южной и восточной частях около 0°; днем 1-7° тепла.

В столичном регионе 18 марта облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег (днем местами), ветер северный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью 0-2° тепла, днем ​​3-5° тепла; по области ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​1-6° тепла.

19-20 марта в столице также будет облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​1-6° тепла.

21 марта в Киеве без существенных осадков; 22 марта небольшой мокрый снег. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​1-6° тепла.