Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Генсек НАТО закликав прем’єра Грузії посприяти домовленості з опозицією

Среда, 17 марта 2021, 22:46

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі посприяти досягненню згоди між владою та опозицією в країні, щоб покласти край політичній кризі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це він заявив на спільній пресконференції з Гарібашвілі під час його візиту до Брюсселя.

Єнс Столтенберг сказав, що стурбований останніми подіями у Грузії і розмови на цю тему неможливо оминути. 

"НАТО підтримує посередницькі зусилля ЄС (у перемовинах між владою та опозицією - ред.). Пане прем’єр, я закликаю вас використати свою позицію для пошуку двостороннього рішення", - зазначив генсек. 

Напередодні головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зауважив, що на правлячій "Грузинській мрії" лежить особлива відповідальність за те, щоб знайти вихід з політичної кризи, водночас закликавши грузинську опозицію повернутися до парламенту.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель після візиту до Тбілісі призначив Крістіана Даніельссона своїм особистим посланником і посередником у діалозі політичних сил у Грузії. 

Даніельссон вже п’ять днів бере участь у зустрічах у Тбілісі. На цей час ніяких домовленостей досягти не вдалося. 

Детальніше про події в Грузії - у статті Штурм у Тбілісі: як арешт опозиційного лідера руйнує перспективи Грузії в НАТО

а також М'яка сила Заходу: як ЄС вивів із глухого кута політичну кризу в Грузії.



powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве запретили посещать футбольные матчи

Новости 17 марта: обновленные карантинные зоны, заявление Байдена про Путина

Учеников 4 и 9 классов освободили от ГИА через COVID

В Украине возобновят оформление, выдачу и перерегистрацию оружия

Катастрофа МАУ: Иран обнародовал окончательный отчет, МИД ответил резкой критикой

Литвин проиграл выборы ректора в университете Шевченко

Все новости...
Последние новости
23:10
В Киеве запретили посещать футбольные матчи
22:46
Генсек НАТО закликав прем’єра Грузії посприяти домовленості з опозицією
22:23
Дело ОАСК: НАБУ завершило досудебное расследование и открыло материалы дела
21:53
Новости экономики: главу Укрзализныци уволили, аэропорт "Ужгород" скоро восстановят
21:40
К концу недели в Украине мокрый снег, дождь и туман
21:26
Morgan Stanley позволит состоятельным клиентам инвестировать в биткоин-фонды
21:17
Новости 17 марта: обновленные карантинные зоны, заявление Байдена про Путина
20:59
Официальный курс: гривня ослабла
20:45
Учеников 4 и 9 классов освободили от ГИА через COVID
20:27
ЕС допускает ограничение экспорта вакцин, чтобы получить "свою справедливую долю"
Все новости...