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Генсек НАТО призвал премьера Грузии приближать соглашение с оппозицией

Среда, 17 марта 2021, 21:46

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили помочь достижению согласия между властью и оппозицией в стране, чтобы положить конец политическому кризису.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Гарибашвили во время его визита в Брюссель.

Йенс Столтенберг сказал, что обеспокоен последними событиями в Грузии.

"НАТО, безусловно, поддерживает посреднические усилия ЕС. Господин премьер-министр, я призываю вас использовать свою позицию для поиска двустороннего решения", - отметил генсек.

Накануне главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что на правящей "Грузинской мечте" лежит особая ответственность за то, чтобы найти выход из политического кризиса, одновременно призвав грузинскую оппозицию вернуться в парламент.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель после визита в Тбилиси назначил Кристиана Даниэльссона своим личным посланником и посредником в диалоге политических сил в Грузии.

Даниэльссон уже пять дней участвует во встречах в Тбилиси. Никаких договоренностей достичь пока не удалось.

Подробнее о событиях в Грузии - в статье Штурм в Тбилиси: как арест оппозиционного лидера разрушает перспективы Грузии в НАТО,

а также Мягкая сила Запада: как ЕС вывел из тупика политический кризис в Грузии.

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