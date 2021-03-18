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Пожилым людям почти вдвое проще вновь заразиться COVID-19, нежели молодежи - Lancet

Четверг, 18 марта 2021, 06:07
Пожилым людям почти вдвое проще вновь заразиться COVID-19, нежели молодежи - Lancet

Пожилые люди имеют в 1,7 раза меньше защиты от повторного заражения COVID-19, чем молодые люди.

Источник: Reuters, со ссылкой на опубликованные в медицинском журнале Lancet результаты исследования, проведенного в Дании

Детали: Отмечается, что большинство людей, перенесших COVID-19, защищены от повторного заражения в течение не менее шести месяцев. Сообщается, что у только 0,65% пациентов второй раз обнаружили положительный результат COVID-19 после заражения во время первой и второй волн пандемии в Дании.

Исследование показало, что люди старше 65 лет имели только 47% защиты от повторного инфицирования - по сравнению с 80% защиты у молодых людей.

Авторы исследования говорят, что это означает, что жизненно важно принимать меры для защиты пожилых людей.

Рассматриваемые данные были собраны с помощью национальной стратегии тестирования Дании, согласно которой в течение 2020 года 69% населения, или 4 миллиона человек, были протестированы.

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Темы: коронавирус
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