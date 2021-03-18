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Оккупанты девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, без потерь

Четверг, 18 марта 2021, 06:32
Оккупанты девять раз нарушили тишину на Донбассе, без потерь

В течение суток 17 марта оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Песков и Гнутово оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде Луганского захватчики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи поселка Светлодарское оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а недалеко от населенного пункта Новотошковское - из подствольных гранатометов.

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияДонбасс
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