Оккупанты девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, без потерь

В течение суток 17 марта оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Песков и Гнутово оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде Луганского захватчики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи поселка Светлодарское оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а недалеко от населенного пункта Новотошковское - из подствольных гранатометов.

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь.