Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Двое киевлян подделывали справки об отрицательном тесте на COVID-19

Четверг, 18 марта 2021, 10:21
Двое киевлян подделывали справки об отрицательном тесте на COVID-19
Фото zaxid.net

Правоохранители разоблачили двух жителей Киева, которые изготавливали поддельные справки об отрицательном тесте на COVID-19.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "К противоправной деятельности причастны двое киевлян, один из которых подыскивал лиц, планировавших поездку за границу, и предлагал получить справку с отрицательным тестом на COVID-19 без прохождения обследования.

В случае успешных договоренностей сообщник, который работает в одной из частных столичных лабораторий, изготавливал справку".

Детали: Стоимость одной справки составляла от 900 до 1500 гривен. 

 

По предварительным данным, с февраля по март злоумышленники подделали около 80 справок.

Во время обыска в лаборатории и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли бланки сертификатов и справок с печатями лаборатории, печати, около 500 тысяч гривен, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, указывающие на совершение уголовного преступления.

Сейчас решается вопрос о назначении технических экспертиз по изъятому.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: прокуратуракоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
прокуратура
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Последние новости
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
Все новости...
Реклама: