Двое киевлян подделывали справки об отрицательном тесте на COVID-19

Правоохранители разоблачили двух жителей Киева, которые изготавливали поддельные справки об отрицательном тесте на COVID-19.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "К противоправной деятельности причастны двое киевлян, один из которых подыскивал лиц, планировавших поездку за границу, и предлагал получить справку с отрицательным тестом на COVID-19 без прохождения обследования.

В случае успешных договоренностей сообщник, который работает в одной из частных столичных лабораторий, изготавливал справку".

Детали: Стоимость одной справки составляла от 900 до 1500 гривен.

По предварительным данным, с февраля по март злоумышленники подделали около 80 справок.

Во время обыска в лаборатории и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли бланки сертификатов и справок с печатями лаборатории, печати, около 500 тысяч гривен, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, указывающие на совершение уголовного преступления.

Сейчас решается вопрос о назначении технических экспертиз по изъятому.