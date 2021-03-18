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Двое киевлян подделывали справки об отрицательном тесте на COVID-19

Четверг, 18 марта 2021, 11:21
Фото zaxid.net

Правоохранители разоблачили двух жителей Киева, которые изготавливали поддельные справки об отрицательном тесте на COVID-19.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "К противоправной деятельности причастны двое киевлян, один из которых подыскивал лиц, планировавших поездку за границу, и предлагал получить справку с отрицательным тестом на COVID-19 без прохождения обследования.

В случае успешных договоренностей сообщник, который работает в одной из частных столичных лабораторий, изготавливал справку".

Детали: Стоимость одной справки составляла от 900 до 1500 гривен. 

 

По предварительным данным, с февраля по март злоумышленники подделали около 80 справок.

Во время обыска в лаборатории и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли бланки сертификатов и справок с печатями лаборатории, печати, около 500 тысяч гривен, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, указывающие на совершение уголовного преступления.

Сейчас решается вопрос о назначении технических экспертиз по изъятому.

 

Украинская правда
Темы: прокуратуракоронавирус


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