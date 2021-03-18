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В России требуют извинений от Байдена за слова о Путине-"убийце"

Четверг, 18 марта 2021, 10:56
В России требуют извинений от Байдена за слова о Путине-убийце

Президент США Джо Байден должен извиниться за свои "хамские" заявления о том, что лидер Кремля Владимир Путин - "убийца".

Об этом заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, сообщает "Европейская правда".

Косачев назвал заявление Байдена "водоразделом". "Любые ожидания новой политики от новой администрации США на российском направлении сведены на нет этим хамским заявлением", - заявил российский политик.

Он считает, что американская сторона должна извиниться перед Москвой, иначе последует немедленная реакция.

"Подобного рода оценки в принципе недопустимы из уст государственного деятеля такого ранга. Такого рода заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения. Вызов российского посла из Вашингтона в Москву на консультации - оперативная, адекватная и единственно правильная реакция в такой ситуации. Подозреваю, не последняя, ​​если не будет разъяснений и извинений с американской стороны", - написал политик на своей странице в Facebook.

Россия вызвала своего посла в Вашингтоне после выхода в эфир интервью Джо Байдена, в котором президент США заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы и должна заплатить за свои действия.

Байден также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

Во вторник 16 марта главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на очернение кандидатуры Джо Байдена.

Читайте также: Как Россия вмешивалась в выборы-2020 в США: все детали нового отчета разведки

Темы: РосcияБайденСШАПутин
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