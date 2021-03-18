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Экзамен на водительские права вскоре будет по новым билетам

Четверг, 18 марта 2021, 11:44
Экзамен на водительские права вскоре будет по новым билетам

С 6 апреля будущие украинские водители будут сдавать теорию с новыми экзаменационными билетами, к ним можно будет готовиться в онлайн-тренажере.

Источник: Министерство внутренних дел

Дословно: "Сервисные центры МВД почти полгода собирали предложения граждан относительно улучшения теоретической части экзаменов. Уже с 6 апреля будущие водители будут сдавать теорию с новыми экзаменационными билетами.

Они будут внесены в онлайн-тренажер на сайте Главного сервисного центра МВД.

Ежедневно водители сталкиваются на дорогах с различными непредсказуемыми ситуациями. А если ты еще новичок, то вообще трудно сориентироваться на месте. Поэтому смоделированные обстоятельства в билетах ПДД помогут новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем автомобиля".

Темы: автоМВД
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