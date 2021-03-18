Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Экзамен на водительские права вскоре будет по новым билетам

Четверг, 18 марта 2021, 12:44

С 6 апреля будущие украинские водители будут сдавать теорию с новыми экзаменационными билетами, к ним можно будет готовиться в онлайн-тренажере.

Источник: Министерство внутренних дел

Дословно: "Сервисные центры МВД почти полгода собирали предложения граждан относительно улучшения теоретической части экзаменов. Уже с 6 апреля будущие водители будут сдавать теорию с новыми экзаменационными билетами.

Они будут внесены в онлайн-тренажер на сайте Главного сервисного центра МВД.

Ежедневно водители сталкиваются на дорогах с различными непредсказуемыми ситуациями. А если ты еще новичок, то вообще трудно сориентироваться на месте. Поэтому смоделированные обстоятельства в билетах ПДД помогут новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем автомобиля".

Темы: автоМВД


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине-убийце

В Киеве вводят строгий локдаун

Степанов полагает, что вспышка COVID продлится до конца апреля

Белый дом пообещал ответ на дестабилизирующие действия России в ближайшие недели

видео Подозреваемый сознался в убийстве 7-летней девочки

Канцлер Австрии пользовался самолетом Фирташа – СМИ

Все новости...
авто
"Ракета" уходит от погони: зам Авакова отреагировал на резонансное видео
Арахамия припарковался на "зебре" у Офиса президента и был оштрафован
В феврале рынок электрокаров "просел" на 20% – ассоциация
Последние новости
13:09
Украина рассказала Совету Европы, как улучшит условия содержания заключенных
13:04
фотоСБУ задержала агента террористической "ДНР": собирал данные о ВСУ
13:03
Для авторизации в "Дии" будет достаточно приложить ID-паспорт к телефону
12:44
Экзамен на водительские права вскоре будет по новым билетам
12:42
Харьковщина усиливает карантин. Список запретов
12:32
Курс валют на 18 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
12:27
В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине-убийце
12:19
В "Слуге народа" разработали реформу, которая уберет "желтые богданчики" с украинских улиц
12:13
видеоДубинский заявил, что офис Зеленского причастен к утечке разговора Порошенко и Байдена
12:09
фотоСБУ накрыла в Киеве "липовых" брокеров, которые выманивали деньги у граждан ЕС
Все новости...