В Украине вероятные дожди и мокрый снег
Четверг, 18 марта 2021, 13:52
В пятницу в большинстве областей Украины прогнозируют небольшие или дождь, или снег.
Источник: Facebook-страница Диденко
Дословно: "В Украине в целом завтра сильного ветра не ожидается, осадков - также, разве что остатки деятельности циклона спровоцируют небольшие или дождь, или снег.
Температура воздуха в течение дня 19-го марта в большинстве областей Украины предусматривается в пределах 2-6 градусов тепла, в Крыму до +5+9 градусов".
Детали: Ближайшей ночью в западных областях вероятно до 3-7 градусов мороза.
В Киеве дневная температура воздуха будет колебаться вблизи +3+5 градусов.
Никаких существенных осадков в столице не прогнозируют.
Ветер предполагается слабый.
В субботу будет облачно, в воскресенье в Киеве будет светить солнышко.
Украинская правда