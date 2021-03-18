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В Украине вероятные дожди и мокрый снег

Четверг, 18 марта 2021, 12:52
В Украине вероятные дожди и мокрый снег

В пятницу в большинстве областей Украины прогнозируют небольшие или дождь, или снег.

Источник: Facebook-страница Диденко

Дословно: "В Украине в целом завтра сильного ветра не ожидается, осадков - также, разве что остатки деятельности циклона спровоцируют небольшие или дождь, или снег.

Температура воздуха в течение дня 19-го марта в большинстве областей Украины предусматривается в пределах 2-6 ​​градусов тепла, в Крыму до +5+9 градусов".

Детали: Ближайшей ночью в западных областях вероятно до 3-7 градусов мороза.

В Киеве дневная температура воздуха будет колебаться вблизи +3+5 градусов.

 

Никаких существенных осадков в столице не прогнозируют.

Ветер предполагается слабый.

В субботу будет облачно, в воскресенье в Киеве будет светить солнышко.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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