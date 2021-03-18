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Армения идет на досрочные выборы на фоне затяжного кризиса

Четверг, 18 марта 2021, 14:00
Фото пресс-службы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что учитывая нестабильную внутреннюю ситуацию и после консультаций с оппозиционными фракциями парламентские выборы в стране пройдут 20 июня.

Об этом Пашинян рассказал на своей Facebook-странице в четверг, пишет "Европейская правда".

Пашинян отметил, что провел встречу с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном, и в ходе встречи они отметили, что лучшим выходом из сложной внутриполитической ситуации станут досрочные парламентские выборы.

"Принимая во внимание беседы, которые я провел с президентом Армении, с фракцией "Мой шаг", с лидером фракции "Просветленная Армения" Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года состоятся внеочередные парламентские выборы в Республике Армения", - заявил Пашинян.

В последние недели в Армении обострился политический кризис. 25 февраля Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в неумении принимать адекватные решения в кризисной ситуации.

В тот же день Пашинян заявил о решении освободить от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна и заявил о "попытке государственного переворота".

В Ереване состоялись митинги сторонников и оппонентов Пашиняна.

Оппозиция Армении давно требует отставки Пашиняна после поражения Армении в войне в Карабахе. Напомним, в ночь на 10 ноября было объявлено о прекращении огня в Нагорном Карабахе, о котором договорились лидеры Азербайджана, Армении и России. В Армении эту договоренность восприняли как капитуляцию страны.

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Темы: Армениявиборы


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