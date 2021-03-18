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Никто не умер: Зеленский не видит причин останавливать вакцинацию

Четверг, 18 марта 2021, 14:48

Президент Владимир Зеленский не видит оснований приостанавливать вакцинацию AstraZeneca или уменьшать ее объемы.

Источник: Зеленский в ответе журналистам

Прямая речь Зеленского: "Из 90 тысяч людей у ​​нас ни одного летального случая и это также факт. Я считаю, что информационная атака на AstraZeneca или на Covishield... не знаю кем эта война начата, но на уровне Украины пока оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca я не вижу.

От нашего Минздрава также этой информации не получал".

Детали: Президент также добавил, что многие страны мира, такие как Бельгия, США, Великобритания, Польша, Австралия не остановили вакцинацию вакциной AstraZeneca.

Зеленский пожаловался на низкий уровень доверия населения мира к вакцинации и очень низкий уровень доверия именно украинский к вакцинации. При этом он отметил, что сейчас уже удалось вакцинироваться 90 тысячам людей в Украине.

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Украинская правда
Темы: Зеленскийвакцинация


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