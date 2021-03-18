Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Литва официально обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

Четверг, 18 марта 2021, 15:12

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию по вопросу европейской перспективы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, пишет "Европейская правда".

Документ подписали во время визита литовского президента в Киев.

Декларация фиксирует поддержку Литвой европейской перспективы Украины.

"Документ определяет, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, Украина, как и любое европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье 2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе при соблюдении всех условий и обязательств. При этом Литовская Республика поддержит Украину, когда наше государство решит подать заявку на членство в ЕС", - отмечается в сообщении.

Визит Гитанас Науседы в Украину начался 18 марта.

Как уже сообщалось, во время пребывания в Украине он может выступить с речью в Верховной раде.

Темы: ЛитваЕСУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПутин отреагировал на слова Байдена об "убийце" детской поговоркой

Матч "Шахтер" - "Рома" без зрителей: в донецком клубе резко ответили столичным властям

Литвин после проигрыша выборов ректора КНУ решил уйти и из наблюдательного совета

В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине-убийце

В Киеве вводят строгий локдаун

Степанов полагает, что вспышка COVID продлится до конца апреля

Все новости...
Литва
В Верховной Раде выступит президент Литвы
Страны Балтии просят ЕС создать механизм перераспределения вакцин
Литва отказала Беларуси в выдаче Тихановской
Последние новости
16:10
В Киеве "заминировали" ключевые станции метро
15:47
YouTube ограничил канал российского ТВ из-за видео о фашистах и Украине
15:46
В ЦОС рассказали, когда Украина получит вакцину против COVID-19 от Pfizer
15:43
Во Львовской области с 19 марта усиливают карантин
15:31
На Донбассе погиб боец ООС
15:21
В Минэкономики рассказали, как хотят привлечь 5 миллиардов инвестиций году
15:20
Арахамия: Дубинский ведёт себя как брошенная невеста
15:12
Литва официально обязалась поддержать вступление Украины в ЕС
15:11
МВД и Uber начали совместный проект для борьбы с нарушениями ПДД таксистами
15:10
Евросоюз прокомментировал слова Байдена о Путине-убийце
Все новости...