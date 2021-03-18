В Киеве "минировали" ключевые станции метро

В Киеве аноним сообщил о заминировании 7 станций метро вместе с несколькими пересадочными узлами.

Источник: Facebook-страница киевского метрополитена, пресс-служба столичной полиции

Детали: Отмечается, что поступил анонимный звонок о минировании.

Информацию проверили на станциях "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота"; "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого"; "Площадь Независимости"; "Хрещатик"; "Академгородок", "Карсный хутор" и "Героев Днепра".

Никаких взрывчатых объектов или других подозрительных предметов правоохранители не обнаружили.