В Киеве "минировали" ключевые станции метро
Четверг, 18 марта 2021, 16:10
В Киеве аноним сообщил о заминировании 7 станций метро вместе с несколькими пересадочными узлами.
Источник: Facebook-страница киевского метрополитена, пресс-служба столичной полиции
Детали: Отмечается, что поступил анонимный звонок о минировании.
Информацию проверили на станциях "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота"; "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого"; "Площадь Независимости"; "Хрещатик"; "Академгородок".
Каких-либо взрывчатых объектов или других подозрительных предметов правоохранители не обнаружили.
Сейчас проверка продолжается на станциях "Красный хутор" и "Героев Днепра".
На время проверки входы в станции метро ограничены.
Украинская правда