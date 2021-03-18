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СБУ говорит, что Дубинский к ним не обращался относительно Деркача

Четверг, 18 марта 2021, 17:34
СБУ говорит, что Дубинский к ним не обращался относительно Деркача

Народный депутат, бывший член фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, не обращался в Службу безопасности Украины относительно деятельности внефракционного народного депутата Андрея Деркача.

Источник: пресс-секретарь СБУ Артем приводившихся в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Дегтяренко: "На сейчас такого обращения к нам официально не поступало".

Что этому предшествовало: В четверг Дубинский заявил, что Офис президента требовал его участия в пресс конференции, где они с Деркачем опубликовали пленки разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена, и требовал участия в следственной комиссии ВР по этому вопросу.

Также он заявил, что требовал у президента Владимира Зеленского открыть против Деркача уголовное дело. Однако до сих пор СБУ этого не сделало.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУДубинский
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