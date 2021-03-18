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В Сенате США внесли законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности

Четверг, 18 марта 2021, 17:40

Группа сенаторов США, представителей обеих партий, внесла проект закона о сфере безопасности партнерстве с Украиной - Ukraine Security Partnership Act, предусматривающий предоставление помощи в сфере безопасности и стратегической поддержки.

Об этом говорится в объявлении авторов инициативы из Комитета Сената по международным отношениям, обнародованном 17 марта.

Проект внесли сенаторы Боб Менендез, Джим Риш, Роб Портман, Крис Мерфи, Джон Баррассо и Джин Шахин.

Среди прочего, документ содержит предложения:

- доклада о дипломатической поддержке Украины со стороны США на следующие 5 лет;

- призывает Госдеп создать рабочую группу по Украине вместе с европейскими союзниками;

- назначить специального посланника США по вопросам Украины, который был бы в том числе посредником по переговорам в нормандском формате и способствовал диалогу между странами Черноморского региона;

- ежегодно выделять на военную поддержку Украины дов 300 млн долларов, включая возможность предоставлять летальное оружие;

- просить Госдеп и Минобороны сообщать об актуальных потребностях украинских вооруженных сил, планировать поддержку в области безопасности и соответствующих рекомендаций;

- предоставлять до 4 млн долларов ежегодно на подготовку украинских военных.

Аналогичный документ уже вносился в июле 2020 года, и вероятно не успел пройти все процедуры до выборов, что обусловило необходимость вносить его повторно.

Темы: СШАУкраина
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