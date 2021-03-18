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Посольство США: Байден позвонит Зеленскому

Четверг, 18 марта 2021, 19:43

В посольстве Соединенных Штатов Америки убеждены, что телефонное общение президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно состоится "без никаких предпосылок".

Об этом заявил в комментарии в ответ на запрос "Европейской правды" пресс-секретарь посольства Дэниэл Лангенкемп.

"Этот звонок будет. Мы убеждены в этом", - несколько раз подчеркнул он.

По словам дипломата, президент Байден взял на себя ряд обязательств по международному сотрудничеству, и в том числе является "преданным другом Украины".

"Примечательно, что нынешняя администрация США уделяет Украине много внимания ... Госсекретарь Блинкен провел переговоры с министром Кулебой 1 февраля, почти сразу после своего назначения. Министр обороны Таран общался со своим американским коллегой Остином 19 февраля. Несколько других топ-чиновников также уже контактировали или имеют запланированы переговоры", - отметили в посольстве, напомнив также о заявлениях Белого дома и Госдепа о поддержке Украины в годовщину противоправной аннексии Крыма, а также о предоставлении Украине транша помощи в сфере безопасности в марте.

Комментируя вопрос о возможных условиях телефонного разговора президентов, представитель посольства отметил, что со стороны США таких условий нет.

"Украина для нас - партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований и нет никаких предпосылок для ведения диалога. Но мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз" , - говорится в комментарии посольства.

Также спикер дал понять, что причиной задержки является то, что "президент Байден сейчас очень сконцентрирован на внутреннеамериканских вызовах, включая пандемию". "Но разговор состоится, мы убеждены", - добавил он.

Об одном из ключевых политических раздражителей в отношениях Украины и США читайте в статье "Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников".

Темы: ЗеленскийБайден


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