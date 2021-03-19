Испания легализовала эвтаназию

Испания стала четвертой страной Европейского Союза, которая разрешила эвтаназию.

Источник: CNN

Детали: Соответствующее решение поддержали 202 законодатели. "Против" высказался 141 член парламента.

Воспользоваться этим правом смогут люди, страдающие "серьезными хроническими заболеваниями без шанса на выздоровление и с невыносимыми страданиями".

Вступить в силу закон должен через три месяца. Таким образом, от потенциальных тюремных приговоров будут освобождены те, кто помогает больным уйти из жизни.

Сейчас, при конкретных условиях, эвтаназию разрешают Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Однако на этой неделе португальский суд отменил закон об эвтаназии как неконституционный.

Оппоненты испанского закона также обещают оспорить его в Конституционном суде страны.