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Испания легализовала эвтаназию

Пятница, 19 марта 2021, 00:57

Испания стала четвертой страной Европейского Союза, которая разрешила эвтаназию.

Источник: CNN

Детали: Соответствующее решение поддержали 202 законодатели. "Против" высказался 141 член парламента.

Воспользоваться этим правом смогут люди, страдающие "серьезными хроническими заболеваниями без шанса на выздоровление и с невыносимыми страданиями".

Вступить в силу закон должен через три месяца. Таким образом, от потенциальных тюремных приговоров будут освобождены те, кто помогает больным уйти из жизни.

Сейчас, при конкретных условиях, эвтаназию разрешают Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Однако на этой неделе португальский суд отменил закон об эвтаназии как неконституционный.

Оппоненты испанского закона также обещают оспорить его в Конституционном суде страны.

Украинская правда
Темы: Испанияправа человека


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