Турция заявила о ракетном обстреле со стороны Сирии
Пятница, 19 марта 2021, 00:13
Министерство обороны Турции сообщило о ракетном обстреле провинции Килис со стороны Сирии.
Источник: Интерфакс-Украина
Детали: Турецкие СМИ отмечают, что, по данным Анкары, никто в результате обстрела не пострадал, а турецкие военные открыли огонь.
Также они сообщили об инциденте российскую сторону.
Предыстория:
- 5 марта СМИ сообщили, что турецкие войска, дислоцированные на базе в Калджибрини, обстреляли из тяжелой артиллерии позиции подконтрольных курдам районов в провинции Алеппо.
- Турецкие военные подразделения 9 марта выпустили несколько ракет по контролируемых курдами районах на севере сирийской провинции Алеппо.