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Турция заявила о ракетном обстреле со стороны Сирии

Пятница, 19 марта 2021, 01:13

Министерство обороны Турции сообщило о ракетном обстреле провинции Килис со стороны Сирии.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Турецкие СМИ отмечают, что, по данным Анкары, никто в результате обстрела не пострадал, а турецкие военные открыли огонь.

Также они сообщили об инциденте российскую сторону.

Предыстория:

  • 5 марта СМИ сообщили, что турецкие войска, дислоцированные на базе в Калджибрини, обстреляли из тяжелой артиллерии позиции подконтрольных курдам районов в провинции Алеппо.
  • Турецкие военные подразделения 9 марта выпустили несколько ракет по контролируемых курдами районах на севере сирийской провинции Алеппо.

Темы: ТурцияСирия


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