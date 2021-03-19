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Конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен разоблачили в Днепре

Пятница, 19 марта 2021, 01:32
Конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен разоблачили в Днепре

В Днепре Служба безопасности Украины заблокировала работу конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов гривен.

Источник: Пресс-служба СБУ

Детали: Организовал конвертационный центр представитель днепровского бизнеса. Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.

Через фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводили ряд искусственных бестоварных операций, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку".

Общий оборот "конверта" составлял несколько сотен миллионов гривен.

Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников сделки.

Во время следственных действий изъято:

  • более 1 млн грн.;
  • бухгалтерскую документацию;
  • печати фиктивных и государственных предприятий;
  • компьютерную технику с черной бухгалтерией.

Полученные доказательства приобщили к материалам дела.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников сделки.

 
 

Украинская правда

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Темы: ДнепрСБУденьги
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