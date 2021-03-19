Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Болгарии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России – СМИ

Пятница, 19 марта 2021, 06:45

По сообщению СМИ, в Болгарии задержали несколько человек, подозревающих в шпионаже в пользу России.

Источник: Интерфакс, БНТ, "24 часа"

Детали: По данным источников, агенты государственного агентства национальной безопасности провели секретную операцию по их задержанию. По нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях Перника прошли обыски. Информации о числе задержанных нет.

Прокуратура и МВД Болгарии не подтверждают, но не опровергают информацию о задержаниях.

Тем временем другие источники сообщили, что некоторые из задержанных являются действующими государственными служащими, имеющими доступ к секретной информации.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Напомним:

  • Болгария выслала подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

Темы: БолгарияРосcияшпионаж


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоNASA успешно испытало ракету для полета на Луну

Страны Евросоюза восстанавливают прививки вакциной AstraZeneca

Госдеп США пригрозил санкциями компаниям, достраивающим "Северный поток-2"

СНБО соберется в пятницу – источник

Новости 18 марта: локдаун в столице, реакция Путина на слова Байдена об "убийце"

обновлено от 17:23Рада соберется внеочередно, чтобы изменить график работы

Все новости...
Болгария
Болгария сообщила, когда откроется для туристов
Болгария и Греция в 2020 получали российский газ в обход Украины
Россия высылает болгарского дипломата после заявлений Софии о шпионаже
Последние новости
06:45
В Болгарии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России – СМИ
05:32
Украина 9-я в мире по новым инфицированиям COVID
04:33
Протесты в Мьянме: число погибших превысило 220 человек
03:50
Байден предложит бывшего астронавта на пост главы NASA - СМИ
03:01
В порту Дании погиб украинский моряк
02:32
фотоКонвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен разоблачили в Днепре
02:16
ВидеоNASA успешно испытало ракету для полета на Луну
01:46
В Чехии продлевают карантин до Пасхи
01:13
Турция заявила о ракетном обстреле со стороны Сирии
00:57
Испания легализовала эвтаназию
Все новости...