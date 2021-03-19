В Болгарии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России – СМИ
Пятница, 19 марта 2021, 06:45
По сообщению СМИ, в Болгарии задержали несколько человек, подозревающих в шпионаже в пользу России.
Источник: Интерфакс, БНТ, "24 часа"
Детали: По данным источников, агенты государственного агентства национальной безопасности провели секретную операцию по их задержанию. По нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях Перника прошли обыски. Информации о числе задержанных нет.
Прокуратура и МВД Болгарии не подтверждают, но не опровергают информацию о задержаниях.
Тем временем другие источники сообщили, что некоторые из задержанных являются действующими государственными служащими, имеющими доступ к секретной информации.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Напомним:
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