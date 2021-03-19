Северная Корея разорвала дипломатические отношения с Малайзией из-за решения Верховного суда страны выдать США гражданина КНДР, которого подозревают в отмывании денег.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на МИД КНДР

Дословно: "МИД КНДР объявляет о полном прекращении дипломатических отношений с Малайзией, которая допустила очень враждебное действие в отношении Северной Кореи, поддавшись давлению США".

Детали: В ведомстве указали, что человек, из-за которого начался спор, занимался "законными внешнеторговыми действиями" и предупредили Малайзию о том, что она "будет нести полную ответственность за все последствия для отношений между двумя государствами".

Что предшествовало: Северокорейского предпринимателя, проживающего в Малайзии, подозревают в поставках предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян в нарушение санкций ООН. Согласно решению Верховного суда Малайзии, его передадут США.