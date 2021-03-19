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Байден не жалеет, что назвал Путина убийцей - Белый дом

Пятница, 19 марта 2021, 08:50

Президент США Джо Байден не жалеет, что согласился признать президента России Владимира Путина "убийцей".

Об этом на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда".

"Президент не собирается сдерживаться, очевидно, когда у него есть беспокойство - касается это слов или действий", - заявила она.

На вопрос журналиста, не жалеет ли Байден о том, что назвал Путина "убийцей", Псаки ответила отрицательно.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - отметила пресс-секретарь.

Псаки отметила, что президенты Байден и Путин имеют разные взгляды на свои страны и подходы к взаимодействию в мире. Но, тем не менее, они едины в том, что должны искать пути для совместной работы в сферах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, в недавнем интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

Путин пожелал здоровья Байдену в ответ на его слова и вспомнил детскую поговорку.

Темы: ПутинБайден


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