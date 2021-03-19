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Филиппины решили прививать граждан российской вакциной от COVID

Пятница, 19 марта 2021, 08:18
Филиппины решили прививать граждан российской вакциной от COVID

Власти Филиппин одобрилм российскую вакцину Sputnik V COVID-19 для экстренного использования.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Sputnik V, разработанный Российским институтом Гамалия, является четвертой вакциной, которая получила разрешение на экстренное использования на Филиппинах.

По мнению руководителя FDAP Роландо Энрике Доминго, "известные и возможные преимущества вакцины Gamaleya Sputnik V ... преобладают над известными и возможными рисками указанной вакцины".

Филиппины, которые занимают второе место по количеству случаев COVID-19 и смертности в Юго-Восточной Азии, планируют распространить 140,5 миллиона вакцин до декабря.

Что предшествовало: На прошлой неделе руководитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) призвал членов Европейского Союза отказаться от предоставления национальных разрешений на Sputnik V, пока агентство не закончит анализ безопасности.

Темы: коронавирусвакцинация
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