Филиппины решили прививать граждан российской вакциной от COVID

Власти Филиппин одобрилм российскую вакцину Sputnik V COVID-19 для экстренного использования.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Sputnik V, разработанный Российским институтом Гамалия, является четвертой вакциной, которая получила разрешение на экстренное использования на Филиппинах.

По мнению руководителя FDAP Роландо Энрике Доминго, "известные и возможные преимущества вакцины Gamaleya Sputnik V ... преобладают над известными и возможными рисками указанной вакцины".

Филиппины, которые занимают второе место по количеству случаев COVID-19 и смертности в Юго-Восточной Азии, планируют распространить 140,5 миллиона вакцин до декабря.

Что предшествовало: На прошлой неделе руководитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) призвал членов Европейского Союза отказаться от предоставления национальных разрешений на Sputnik V, пока агентство не закончит анализ безопасности.