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Германия предлагает США большую поддержку Украины, чтобы избежать санкций за "Северный поток-2" - СМИ

Пятница, 19 марта 2021, 10:24

Чтобы завершить проект "Северный поток-2" без новых санкций США, правительство Германии предлагает новой администрации США Джо Байдена усилить свою поддержку Украине.

Об этом со ссылкой на источники в правительственных кругах Берлина пишет немецкое издание Handelsblatt, сообщает "Европейская правда".

"Экономическая судьба Украины тесно связана с судьбой противоречивого российского газопровода в Балтийском море "Северный поток-2": для того чтобы иметь возможность завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство предлагает новому правительству США во главе с Джо Байденом большую поддержку Украины", - пишет издание.

По данным газеты, канцлер Ангела Меркель в пятницу на украинско-германском экономическом форуме в Берлине планирует объявить, что немецкие компании будут более активно работать в Украине.

Издание отмечает, что Украина должна помочь ЕС достичь амбициозной цели - стать климатически нейтральным к 2050 году. "Крупнейшая страна Европы должна сыграть центральную роль в "Зеленом курсе" ЕС и в среднесрочной перспективе будет поставлять в ЕС 7,5 гигаватт зеленого водорода", - говорится в статье.

По данным издания, на полях форума в пятницу ведутся переговоры о разработке первого пилотного проекта в области водородной энергетики. В проект будут вовлечены правительства двух стран, компания Siemens Energy и украинский энергоконцерн "ДТЭК".

Речь идет об электролизной установке стоимостью 25 млн евро мощностью 8,5 МВт, которая расщепляет воду на водород и кислород. Установку планируют разместить на металлургическом заводе "Метинвеста" в Мариуполе, который принадлежит холдингу "СКМ" Рината Ахметова.

"Без политической поддержки и субсидий большие водородные проекты не могут начаться", - прокомментировал генеральный директор "ДТЭК" Максим Тимченко.

Напомним, 18 марта Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Темы: Северный поток-2ГерманияСША


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