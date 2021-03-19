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На Киевщине глава ОТГ с заместителем погорели на взятке в 1,4 миллиона

Пятница, 19 марта 2021, 11:11

На Киевщине задержали на взятке в 1,4 миллиона гривен председателя и заместителя объединенной территориальной общины.

Источник: Национальная полиция, прокуратура Киевской области, СБУ, информированный источник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, председатель указанной территориальной общины вместе с заместителем требовали и получили от представителей двух застройщиков неправомерную выгоду за выделение земельных участков общей площадью 12 га под строительство и обслуживание многоквартирных жилых домов.

Гарантированная победа в аукционе по продаже права аренды указанных участков и содействие в уменьшении их оценочной стоимости более чем в 10 раз стоила предпринимателю 1,4 млн гривен.

18 марта оперативники и следователи совместно с СБУ задержали председателя ОТГ и его заместителя при получении им взятки и изъяли средства - 25 тыс. долл. США и 700 тыс. грн.

 

Фигурантов задержали.

По данным источника УП, речь идет о Барышевской ОТГ.

Сейчас решается вопрос о сообщение указанным лицам о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании меры пресечения.

Украинская правда
Темы: взяткаКиевская область


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