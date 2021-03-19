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Британские спецслужбы говорят, что РФ создает препятствия для их самолетов на Кипре

Пятница, 19 марта 2021, 11:40

Британская военная разведка утверждает, что Россия неоднократно пыталась заглушить сигналы самолетов ВВС Британии, вылетали из Кипра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times.

Источники в военной разведке заявляют, что "враждебное государство" регулярно пыталось вмешиваться в спутниковую связь транспортного самолета А400М, следовавшего из базы ВВС Акротири с британскими военными на борту.

Нападения могли помешать пилоту узнать, где находится самолет или направление, в котором он летел, и потенциально могли привести к жертвам. Ни одна из попыток не была успешной.

Единственными двумя враждебными государствами, которые были достаточно близко чтобы заглушить сигналы, были Сирия и Россия, причем Россия единственная страна, способная это сделать.

В британской разведке подчеркнули, что препятствия создаются для транспортных самолетов, а не истребителей.

Как сообщалось, Великобритания ожидает, что Россия в ближайшем будущем останется серьезной угрозой, и продолжит сдерживать ее - как и помогать Украине усиливать свою устойчивость, рядом с другими странами Восточной Европы.



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