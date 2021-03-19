Британские спецслужбы говорят, что РФ создает препятствия для их самолетов на Кипре

Британская военная разведка утверждает, что Россия неоднократно пыталась заглушить сигналы самолетов ВВС Британии, вылетали из Кипра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times.

Источники в военной разведке заявляют, что "враждебное государство" регулярно пыталось вмешиваться в спутниковую связь транспортного самолета А400М, следовавшего из базы ВВС Акротири с британскими военными на борту.

Нападения могли помешать пилоту узнать, где находится самолет или направление, в котором он летел, и потенциально могли привести к жертвам. Ни одна из попыток не была успешной.

Единственными двумя враждебными государствами, которые были достаточно близко чтобы заглушить сигналы, были Сирия и Россия, причем Россия единственная страна, способная это сделать.

В британской разведке подчеркнули, что препятствия создаются для транспортных самолетов, а не истребителей.

Как сообщалось, Великобритания ожидает, что Россия в ближайшем будущем останется серьезной угрозой, и продолжит сдерживать ее - как и помогать Украине усиливать свою устойчивость, рядом с другими странами Восточной Европы.