Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британские спецслужбы говорят, что РФ создает препятствия для их самолетов на Кипре

Пятница, 19 марта 2021, 10:40
Британские спецслужбы говорят, что РФ создает препятствия для их самолетов на Кипре

Британская военная разведка утверждает, что Россия неоднократно пыталась заглушить сигналы самолетов ВВС Британии, вылетали из Кипра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times.

Источники в военной разведке заявляют, что "враждебное государство" регулярно пыталось вмешиваться в спутниковую связь транспортного самолета А400М, следовавшего из базы ВВС Акротири с британскими военными на борту.

Нападения могли помешать пилоту узнать, где находится самолет или направление, в котором он летел, и потенциально могли привести к жертвам. Ни одна из попыток не была успешной.

Единственными двумя враждебными государствами, которые были достаточно близко чтобы заглушить сигналы, были Сирия и Россия, причем Россия единственная страна, способная это сделать.

В британской разведке подчеркнули, что препятствия создаются для транспортных самолетов, а не истребителей.

Как сообщалось, Великобритания ожидает, что Россия в ближайшем будущем останется серьезной угрозой, и продолжит сдерживать ее - как и помогать Украине усиливать свою устойчивость, рядом с другими странами Восточной Европы.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Все новости...
Последние новости
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
Все новости...
Реклама: