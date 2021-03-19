Рада в пятницу рассмотрит отмену перехода на летнее время

Верховная Рада 19 марта проведет два внеочередных заседания, среди вопросов повестки дня – отмена перехода на летнее время.

Источник: пресс-служба парламента в Telegram

Дословно: "Сегодня (19 марта – ред.) планируются еще 2 внеочередных пленарных заседания".

Детали: На первом будет рассматриваться законопроект №5247 о вакцине; на втором – законопроекты об отмене перехода на летнее время, реструктуризации валютных кредитов и антиколлекторский закон.

Что предшествовало: Верховная Рада 3 марта поддержала в первом чтении законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время.

В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Раньше нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа объясняла, что в случае, если Рада успеет принять законопроект в целом до 25 марта 2021 года, депутаты исключат данную норму из финального текста документа, и он вступит в силу сразу же после опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Следовательно, в Украине больше не будет необходимости переводить часы на летнее время, которая в этом году должна наступить 28 марта.

Вместе с тем, как отмечала парламентарий, если же возникнут какие-либо трудности, и Рада не успеет проголосовать за принятие соответствующего закона, то "мы еще дважды переведём часы, но 25 октября – в последний раз".