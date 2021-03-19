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Меркель призвала Украину к борьбе с коррупцией и судебной реформе

Пятница, 19 марта 2021, 12:41

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля продолжать работу по борьбе с коррупцией в стране, судебную и земельную реформы.

Об этом Меркель сказала, открывая четвертый немецко-украинский бизнес-форум, который проходит в онлайн-формате, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Примечательно, что канцлер обратилась к участникам форума с помощью видеоформата, в то время как премьер Украины Денис Шмыгаль находился в Берлине "физически".

"Мы видим прогресс реформ, касается ли это тендерных закупок, или цифровизации, диджитализации. Но хочу сказать, и вы знаете это сами, что некоторые шаги еще нужно сделать, и я понимаю, что это очень сложно. Например, я имею в виду борьбу с коррупцией, суды, также рынок земли", - сказала Меркель.

Канцлер призвала украинского премьера продолжать этот курс реформ и отметила, что Германия приветствует принятые в Украине законы, касающиеся инвестиций и дающие инвесторам больше гарантий защиты их инвестиций.

По ее словам, этот курс очень важен, это касается также сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Внедрение этих реформ, ассоциация с ЕС - от этого зависит и макрофинансовая помощь ЕС. Я понимаю, что путь, по которому идет ваше правительство, непростой, но в то же время он сближает Украину с ЕС, и также шаг за шагом ведет к взаимному открытию рынков, поэтому эти реформы - это инвестиции в будущее в экономическом, политическом, а также общественном плане", - отметила Меркель.

Напомним, по данным СМИ, чтобы завершить проект "Северный поток-2" без новых санкций США, правительство Германии предлагает новой администрации США Джо Байдена усилить свою поддержку Украины.

Темы: Меркелькоррупция


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