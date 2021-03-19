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В "красном" Киеве более 1200 больных COVID-19

Пятница, 19 марта 2021, 12:06
В красном Киеве более 1200 больных COVID-19

За минувшие сутки в Киеве подтвердили заболевание на коронавирус в 1210 граждан.

Источник: Telegram-канал Кличко

Детали: Всего за минувшие сутки в Киеве подтвердили 1210 случаев заболевания на коронавирус:

  • 691 женщина в возрасте от 18 до 93 лет;
  • 462 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;
  • 28 девочек от 1 до 17 лет и 29 мальчиков от 1 до 17 лет.

За минувшие сутки госпитализированы 129 пациентов и зафиксировали 24 летальных случая от вируса.

Всего в Киеве их подтвердили 3015.

Преодолели коронавирус в Киеве 258 киевлян, всего в столице излечились от COVID-19 100 804 человек.

Больше всего случаев заболевания за предыдущие сутки обнаружили в районах: Дарницком (302), Днепровском (201) и Деснянском (184).

Всего за все время пандемии в Киеве подтвердили 151 133 случаев заболевания.

 

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиевCovid-2019
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