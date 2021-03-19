В "красном" Киеве более 1200 больных COVID-19
Пятница, 19 марта 2021, 12:06
За минувшие сутки в Киеве подтвердили заболевание на коронавирус в 1210 граждан.
Источник: Telegram-канал Кличко
Детали: Всего за минувшие сутки в Киеве подтвердили 1210 случаев заболевания на коронавирус:
- 691 женщина в возрасте от 18 до 93 лет;
- 462 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;
- 28 девочек от 1 до 17 лет и 29 мальчиков от 1 до 17 лет.
За минувшие сутки госпитализированы 129 пациентов и зафиксировали 24 летальных случая от вируса.
Всего в Киеве их подтвердили 3015.
Преодолели коронавирус в Киеве 258 киевлян, всего в столице излечились от COVID-19 100 804 человек.
Больше всего случаев заболевания за предыдущие сутки обнаружили в районах: Дарницком (302), Днепровском (201) и Деснянском (184).
Всего за все время пандемии в Киеве подтвердили 151 133 случаев заболевания.
Украинская правда