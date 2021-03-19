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Немецкие "Зеленые" обещают остановить "Северный поток-2" после выборов

Пятница, 19 марта 2021, 14:59
Фото с Twitter ЕП

"Зеленые" Германии закрепили в своей предвыборной программе планы отменить спорный трубопровод "Северный поток-2", создавая препятствие для потенциального союза с консерваторами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Консерваторы канцлера Ангелы Меркель, которые поддерживают трубопровод "Северный поток 2", против которого выступают Соединенные Штаты, лидируют в опросах перед сентябрьскими выборами и, как полагают, скорее всего стремятся к коалиции с "Зелеными", которые, как прогнозируют, будут другими.

Как и Соединенные Штаты, которые ввели санкции против некоторых субъектов, участвующих в проектах, управляемых "Газпромом", "Зеленые" заявляют, что он закрепляет неправильную реакцию на аннексию Россией Крыма и вооружение сепаратистов на востоке Украины.

"Проект газопровода "Северный поток-2" - не только политический проект из-за его климатических и энергетических последствий, он также наносит ущерб на геополитическом уровне - особенно учитывая ситуацию в Украине - и потому его следует прекратить", - говорится в программе, которая добавляет, что Россия все больше становится "авторитарным государством".

Напомним, 18 марта Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство российского газопровода находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

Темы: ГерманияСеверный поток-2


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