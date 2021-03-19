На выходные прогнозируют контрастную погоду

В субботу в Украине прогнозируют небольшой снег, а в воскресенье потеплеет и будет больше солнца.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, Интерфакс-Украина

Дословно: "20-го марта - местами небольшие мокрый снег и дождь.

21-го марта - облаков меньше, солнца станет больше, без существенных осадков".

Детали: 20-го марта в большинстве областей ожидается +2+6 градусов, на юге +4+8 градусов, 21-го марта потеплеет на 2-4 градуса.

По всей территории Украины за исключением западных областей, местами небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер с северо, северо-западного будет переходить в воскресенье на западный, юго-западный 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 3-8° мороза. Днем ожидается 2-7° тепла. В Карпатах ночью 7-12° мороза, днем ​​1-6° мороза.

20-го марта в Киеве есть вероятность небольших осадков, облачно и днем ​​не выше 3+4 градусов.