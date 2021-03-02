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Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 упала в океан из-за проблемы с двигателем – SpaceX

Вторник, 2 марта 2021, 00:22
Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 упала в океан из-за проблемы с двигателем – SpaceX

В SpaceX сообщили результаты расследования аварии первой многоразовой ступени ракеты-носителя Falcon 9, которая 16 февраля доставила груз на орбиту, но не смогла сесть на бесплатную платформу в Атлантический океан и утонула.

Источник: пресс конференция SpaceX и NASA

Детали: Руководитель по пилотируемым миссиям SpaceX Бенджи Рид сообщил, что авария, вероятно, произошла из-за проблемы с одним из двигателей Falcon 9. В компании считают, что в технологическом уплотнении вокруг одного из девяти двигателей Falcon 9 Merlin 1D образовалась отверстие, что позволило горячему газу попадать в двигатель из-за чего тот отключился и ракета не смогла совершить посадку в заданную точку. 

До этой аварии бустеры серии Falcon 9 осуществили подряд 24 успешные посадки.

Напомним: 16 февраля американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX при помощи собственной многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту Земли 19-ю партию интернет-спутников Starlink, однако не смогла посадить ее первую ступень.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосИлон Маск
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