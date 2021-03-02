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Разумков показал, как работает новая кнопка - враг кнопкодава

Вторник, 2 марта 2021, 18:10

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков продемонстрировал, как работает обновленная система голосования с предохранителем от неперсонального нажатия кнопок.

Источник: пресс-служба парламента

Прямая речь: "Когда голосуете, сначала нажимается сенсорная кнопка, после этого выбираете, какой кнопкой будете голосовать - "за", "против" или "воздержался". Важно держать до конца голосования. Когда заканчивается голосование, только в последнюю секунду фиксируется ваш голос. Если вы отпустите одну или другую кнопку, они не сработают".

Детали: Разумков пояснил, что теперь для голосования депутату нужно нажать не одну, как раньше, а сразу две кнопки одновременно на его пульте. Это делает намного более сложной задачу проголосовать в это время еще и на соседнем месте. Ведь придется давить сразу 4 кнопки, да еще и удерживать их несколько секунд.

Спикер рассказал, что дополнительная сенсорная кнопка была установлена ​​еще в 2008 году, и во вторник перед заседанием народные депутаты протестовали ее работу.

По словам Разумкова, система "Рада-3" была установлена ​​еще в 2002 году, и она, конечно, нуждается в модернизации. Но на это нужны немалые средства. Поэтому пока нашли решение, которое не требует дополнительных затрат.

"В будущем, я уверен, предстоит модернизировать систему "Рада". Сегодня об этом идет речь. Есть отечественные разработки, есть иностранные разработки, и я надеюсь, что все же вскоре мы сможем модернизировать и это будет достижением Верховной Рады 9 созыва. Этой системе фактически 20 лет. В 2022 году ей будет 20 лет. Свой ресурс она почти исчерпала. У нас вариантов немного, и мы должны идти по пути модернизации системы", - добавил он.

 
Фото: Ян Доброносов

Предыстория: На согласительном совете 1 марта Разумков рассказал, что на прошлой неделе было проведено тестирование сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Уже со 2 марта она заработает и сделает невозможным неперсональное голосование народных депутатов.

Украинская правда
Темы: Верховная РадакнопкодавствотехнологииРазумков Дмитрий


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