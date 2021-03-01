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В ВР установили камеры и включили сенсорную кнопку против кнопкодавов

Понедельник, 1 марта 2021, 11:42
Фото slovoidilo.ua

Уже со 2 марта в Верховной Раде заработает сенсорная кнопка, которая сделает невозможным неперсональное голосование народных депутатов.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете 1 марта

Прямая речь: "На прошлой неделе была завершена работа и проведено тестирование для того, чтобы ввести в действие систему сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Она работает, прошла проверку... и с этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время голосования.

Со следующего пленарного заседания (2 марта – ред.) мы сможем продемонстрировать систему, которая не позволит применять кнопкодавство в стенах ВР".

Детали: По словам Разумкова, сенсорная кнопка также снимет вопрос привязки карточки нардепа к месту, поскольку она исключает голосование из разных мест.

Он также добавил, что на этой неделе в парламенте установят камеры видеонаблюдения, которые заработают в ближайшее время.

При этом он отметил, что все это не снимает вопрос общей модернизации системы для голосования "Рада-3", которая работает с 2008 года и уже отжила свое.

Для справки: Сенсорную кнопку в ВР установили в 2008 году, но она не работала.

Что было раньше: 24 февраля мэр Киева Виталий Кличко показал Разумкову, как работает в Киевсовете система голосования "Рада-4", которая делает невозможным кнопкодавство.

Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная Радакнопкодавство


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