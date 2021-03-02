УЗ приостановит продажу билетов в двух "красных" областях

С 7 до 12 марта Укрзализныця приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях.

Источник: УЗ агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Также будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта включительно.

Отмечается, что УЗ приостановила продажу согласно решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций насчет "красных" карантинных зон.

Сообщается, что ограничения по продаже могут быть продлены до конца действия усиленного карантина.

Предыстория: На территории Черновицкой и Житомирской областей действует "красный" уровень эпидемической опасности. Там, в частности, остановлена ​​работа транспорта, посещение школ, кинотеатров, заведений питания и ТРЦ.