УЗ приостановит продажу билетов в двух "красных" областях
С 7 до 12 марта Укрзализныця приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях.
Источник: УЗ агентству "Интерфакс-Украина"
Детали: Также будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта включительно.
Отмечается, что УЗ приостановила продажу согласно решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций насчет "красных" карантинных зон.
Сообщается, что ограничения по продаже могут быть продлены до конца действия усиленного карантина.
Предыстория: На территории Черновицкой и Житомирской областей действует "красный" уровень эпидемической опасности. Там, в частности, остановлена работа транспорта, посещение школ, кинотеатров, заведений питания и ТРЦ.