Друзья Путина и экс-министр Украины: росСМИ рассказали о "хозяевах Крыма"

Друзья президента РФ Владимира Путина и местные чиновники "поделили" между собой оккупированный Крым.

Источник: "Новая газета"

Детали: Издание опубликовало большой материал о самых влиятельных людях, которые "завладели крымскими активами, посадили в депутатские и министерские кресла своих людей, умножили и продолжают умножать свои состояния, порой вступая в схватку друг с другом".

В частности, на побережье возле урочищ Батилиман и Аязьма, недалеко от поселка Ласпи, строится так называемая "дача Ковальчука".

Друг Путина Юрий Ковальчук является основным бенефициаром банка "Россия", с которым связаны структуры, сейчас владеющие усадьбой. До 2007 года здесь располагался пансионат "Мыс Айя", в 2007-м его землю выкупила семья бывшего президента Украины Виктора Януковича. После 2014 года у крымского имения Януковича появился новый собственник – питерское ООО "Берег".

Земля под усадьбой в Батилимане, 3,8 гектара у моря, досталась компании "Берег" по бросовой цене — ее арендуют у правительства Севастополя за 105 тысяч рублей в месяц.

Ковальчук одним из первых среди российских мультимиллиардеров начал работать в Крыму после оккупации, заведя на полуостров банк "Россия".

В декабре 2020 года ООО "Южный проект" (дочернее предприятие банка "Россия") купило знаменитый винзавод "Массандра". В декабре 2017 года "Южный проект" приобрел другой крымский винзавод — "Новый свет", специализирующийся на изготовлении шампанского. По словам источников "Новой газеты", структуры Ковальчука де-факто также контролируют известный севастопольский винзавод "Инкерман".

Помимо виноделия структуры Ковальчука занимаются в Крыму медицинским страхованием. Крупнейшая страховая компания на полуострове "Крыммедстрах" контролируется двумя "дочками" банка "Россия" — ООО "СКМ Холдинг" и ООО "Гарант-Сервис".

Еще один друг Путина, Аркадий Ротенберг, строил мост через Керченский пролив.

Крымская "дача Ротенберга" находится совсем недалеко от "дачи Ковальчука" — на противоположной стороне Ласпинской бухты, на мысе Сарыч. Территория у дворца на Сарыче существенно больше, чем у резиденции в Батилимане: 12,5 га против 3,8 га. При этом сама усадьба занимает лишь 3,7 га, но связанные с Ротенбергом компании "Магнит-Д" и "Сарыч" владеют и окружающим ее реликтовым лесом и целым гектаром пляжа.

Компании, связанные с Ротенбергом, получили во владение здравницы в Крыму – санатории "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри". Еще одна здравница, на которой заработала связанная с Ротенбергом компания, — детский лагерь "Артек".

Кроме того, по данным "Проекта", Ротенберг стал фактическим владельцем компании "Крымтелеком", унаследовавшей в ходе "национализации" украинских предприятий активы мобильных операторов "Укртелеком" и "Киевстар".

Ротенберг связан с компанией "Крымтехнологии", в собственности которой находится 87 земельных участков в Ялте, Алуште, Евпатории и Симферополе (общая площадь 20 га), а также более 300 отдельных зданий и помещений общей площадью 77 тысяч квадратных метров.

Общая сумма "крымских" госконтрактов, полученных связанными с Ротенбергом компаниями, составляет около 300 млрд рублей.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов выстроил в Крыму личную финансовую и управленческую империю, пишет издание.

Его отец Валерий Аксенов — зампред комитета Государственного совета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу. Свояченица Евгения Добрыня возглавляет "золотой" комитет Госсовета по земельным и имущественным отношениям, а ее гражданский муж Андрей Дедюхин – департамент по рыбному хозяйству республиканского "минсельхоза". Теща Аксенова Людмила Добрыня — член Общественной палаты Крыма.

Компании родственников Аксенова преимущественно занимаются недвижимостью.

В группу компаний "Монолит" входит ООО "Мальва ком", учрежденное в 2014 году тещей Сергея Аксенова Людмилой Добрыней и его советником Светланой Бабий. Добрыня также является основным бенефициаром ООО "Эскада", занимающимся управлением арендованной недвижимостью. Кроме того, в 2015 году она стала соучредителем похоронной компании "Специализированная городская ритуальная служба", заработавшей за четыре года 7 млн рублей.

Супруга "главы Крыма" Елена Аксенова является соучредителем симферопольских компаний "Галс" и "Стэлс-Юг", которые занимаются сдачей в аренду недвижимости.

Дочь Аксенова Кристина Манусова владеет ООО "Парус", которое также занимается сдачей в аренду недвижимости. Ее супруг Даниил Манусов с 2019 года владеет ООО "Премиум Трейд", которое занимается торговлей продуктами питания и табаком.

23-летний сын главы оккупационной власти Крыма Олег Аксенов с 2018 года является совладельцем ООО "Моро Марэ", которому принадлежит Дом купца Чирахова — одно из самых известных исторических зданий Симферополя.

Спикер "крымского парламента" Владимир Константинов пришел во власть человеком уже обеспеченным. В 2013 году его состояние оценивалось в $118,4 млн. Заработал Константинов свои деньги в строительном бизнесе — возглавлял компании "Консоль" и "Укрросбуд". "Консоль" и сегодня — "генеральный застройщик Крыма".

Формально Константинов отошел от бизнеса в 2010 году — перед тем, как стать председателем Верховной Рады республики. Но де-факто строительные компании остались под контролем его семьи. Так, согласно данным "Интерфакс-Спарк", дочь спикера крымского "парламента" Екатерина Константинова является совладельцем семи компаний, связанных с "Консолью".

Сын "спикера" Олег Константинов также является директором и соучредителем пяти компаний, связанных с "Консолью". Две из них, работающие в физкультурно-оздоровительной сфере, убыточны. Зато Крымский газобетонный завод, которым Константинов-младший владеет вместе с людьми "вице-премьера" Крыма Евгения Кабанова, приносит хорошую прибыль: с 2015 года — 189,6 млн рублей.

Сам Владимир Константинов с 2014 по 2019 год, согласно официальным декларациям, заработал 146,8 млн рублей.

Константинов также привел во власть своих коллег по строительному бизнесу и "Партии регионов".

"Вице-премьер" Крыма Евгений Кабанов вместе с "Консолью" Константинова участвовал в застройке Приморского парка Ялты. Всего, по подсчетам крымских СМИ, структуры Кабанова могут заработать на жилом комплексе "Приморский парк" до 3,6 млрд рублей.

Компания "Интерстрой", которой Кабанов владел до прихода в 2018 году во власть (а после передал своим родственникам и бизнес-партнерам), застраивала Адмиральский пляж в Севастополе и возводила ЖК "Вершина успеха" в комплексной охранной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО Херсонеса Таврического. С 2015 по 2019 год структуры "Интерстроя" получили 333,6 млн рублей чистой прибыли. Стройки Кабанова не раз вызывали протесты жителей.

В конце 2020 года появилась информация, что Кабанов может стать фигурантом уголовного дела из-за конфликта вокруг жилого комплекса "Омега-2" в Севастополе.

Бывший министр обороны Украины Павел Лебедев оказался в бизнес-сообществе Крыма задолго до оккупации полуострова. В 1999–2002 гг. он был финансовым директором "Крымского титана" — химического предприятия, которое до 2019 года принадлежало украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. А к 2012 году стал владельцем Inter Car Group, в которую входила крымская группа компаний "Парангон", занимавшаяся строительством.

Из Киева Лебедев сбежал тогда же, когда и Янукович, - 21 февраля 2014 года. В Севастополе он занялся строительством.

Основные девелоперские активы Лебедева — группа компаний "Парангон" и компании, связанные с севастопольским отелем "Аквамарин", на территории которого работает единственный в городе аквапарк. Также Лебедев является бенефициаром агрофирмы "Альянс", занимающейся выращиванием зерновых.

Издание отмечает, что проекты Лебедева часто вызывают недовольство у севастопольцев.

Собеседники "Новой газеты" называют Лебедева человеком с обширными связями на федеральном уровне. Он также является членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Впервые свой список "хозяев Крыма" "Новая газета" представила в январе 2018 года. Тогда в нем было 12 фамилий. Однако со временем стало ясно: круг тех, кто реально претендует на владение полуостровом, сужается, отмечает издание.