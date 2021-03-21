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Байден разочарован выходом Турции со Стамбульской конвенции

Воскресенье, 21 марта 2021, 19:15

Президент США Джо Байден разочарован "необоснованным" выходом Турции из Конвенции Совета Европы о предотвращении и пресечению насилия в отношении женщин.

Об этом говорится в заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома, сообщает "Европейская правда".

"Внезапный и необоснованный выход Турции из Конвенции Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, более известной как Стамбульская конвенция, вызывает глубокое разочарование", - заявил глава США.

По его словам, во всем мире наблюдается рост числа случаев домашнего насилия, включая сообщения о росте числа убийств женщин в Турции - первой стране, подписавшей конвенцию.

"Страны должны работать над укреплением и восстановлением своих обязательств по прекращению насилия в отношении женщин, не отвергая международные договоры, направленные на защиту женщин и привлечения к ответственности виновных. Это неутешительный шаг назад для международного движения за прекращение насилия в отношении женщин во всем мире ", - отмечается в заявлении Джо Байдена.

В субботу Турция вышла из конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнего насилия. Турция заявила, что права женщин защищают внутренние законы, а не какие-то внешние регулирования.

Европейские лидеры раскритиковали решение Турции, призвав президента Эрдогана просмотра.

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Темы: СШАТурция
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