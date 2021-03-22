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Боррель: ЕС утвердит новые санкции против нарушителей прав человека

Понедельник, 22 марта 2021, 09:58

Министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник применят новый европейский режим санкций в отношении физических лиц, причастных к нарушению прав человека.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Мы собираемся снова применить механизм санкций за нарушение прав человека. Я расскажу об этом подробнее после заседания Совета, если министры утвердят (санкционный пакет)", - сказал Боррель.

Он добавил, что в повестке дня встречи министров будут в основном отношения с Россией. На этой неделе вопрос взаимоотношений с РФ на заседании Европейского совета в четверг и в пятницу должны обсудить лидеры ЕС.

Напомним, ранее послы ЕС согласовали введение новых санкций по новому санкционному механизму против 11 нарушителей прав человека и четырех организаций из ряда стран, в том числе из России.

По данным СМИ, в санкционный список внесли двух россиян, ответственных за "чистки геев" в Чечне.

Также ЕС согласился внести китайских чиновников в черный список за нарушение прав человека - это первые санкции против Пекина со стороны ЕС за последние три десятилетия.

Ранее в марте ЕС решил наказать по новому санкционному механизму четырех россиян в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, МИД Украины рассчитывает, что ЕС применит новый механизм санкций и в отношении нарушителей прав человека в Крыму.

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Темы: ЕС
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