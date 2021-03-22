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Совет ЕС поддержал стратегию кибербезопасности для блока

Понедельник, 22 марта 2021, 12:12

Совет ЕС одобрил выводы относительно стратегии кибербезопасности ЕС, определяет план действий для защиты компаний и рядовых граждан от новейших киберугроз.

Об этом сообщает пресс-служба, пишет "Европейская правда".

Стратегию в декабре 2020 года представила Еврокомиссия и высокий представитель ЕС по иностранным делам.

В выводах Совет ЕС предусматривает такие шаги как создание сети безопасности центров на всей территории блока, занимающихся мониторингом и могли заранее замечать угрозу; определение общего центра по кибербезопасности, который был бы основным консультационным органом для определения политики.

Также речь идет о продолжении внедрения технологии связи 5G и меры по его безопасности; ускорения производства базовых стандартов интернет-безопасности; поддержка развития надежного шифрования, при этом оставляя инструменты для работы правоохранителей; расширение сотрудничества с международными партнерами в сфере кибербезопасности.

Предлагают обратить особое внимание на предупреждение и противодействие системным кибератакам, которые могут быть направлены на критическую инфраструктуру, демократические институты и процессы.

Среди прочего, предлагают создать при разведывательно-ситуационном центре ЕС (INTCEN) специальную группу киберразведку, которая усилила работу ведомства в этой сфере.

"Для развития, внедрения и мониторинга предложений, определенных в стратегии кибербезопасности, Совет обращается с просьбой к Еврокомиссии и высокого представителя разработать детальный план имплементации. Совет также будет мониторить прогресс имплементации данных выводов из-за плана действий, который будет регулярно пересматриваться и обновляться", - добавляют в сообщении.

Темы: ЕСтехнологиихакеры


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