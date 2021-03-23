Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Польскому писателю грозит 3 года тюрьмы за оскорбление президента в Facebook

Вторник, 23 марта 2021, 09:14

Известному польскому писателю и журналисту Якубу Зульчику грозит до 3 лет лишения свободы за то, что он в посте в Facebook обозвал "дебилом" президента Анджея Дуду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Пост появился в ноябре 2020 года на фоне обсуждений президентских выборов в США.

Дуда написал: "Поздравляю Джо Байдена с успешной президентской кампанией. Пока мы ждем номинации Коллегии выборщиков, Польша настроена сохранять стратегическое партнерство с США на высоком и качественном уровне для еще более сильного партнерства".

Якуб Зульчик в своем посте обратил внимание на этот твит, отметив, что длительное время интересуется американской политикой, но никогда не слышал о "номинации Коллегией выборщиков".

"Джо Байден - 46-й президент США ... (А) Анджей Дуда - дебил", - написал он.

Его публикацию прокуроры признали "оскорбительной" и "неприемлемой".

Сам Зульчик рассказал, что впервые узнал об обвинениях против себя из медиа.

В Польше есть 9 различных вариантов обвинения за оскорбление, одна из статей обвинения включает оскорбление государственных символов. За публичное оскорбление президента Польши предполагается до 3 лет лишения свободы.

Темы: Польшасоцсети


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

"Ракета" уходит от погони": в МВД напомнили мопедистам о регистрации

Все новости...
Польша
МИД уточнил данные об аварии автобуса в Польше: один погибший, пятеро пострадавших
В Польше попал в аварию украинский автобус – 1 погибший, 4 пострадавших
В Польше занята почти половина больничных коек для детей с COVID-19
Последние новости
15:45
Высадку и посадку на поезда в Киеве не будут ограничивать
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
14:34
Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
14:18
Благотворительный "Пробег под каштанами-2021" состоится в двух форматах
Все новости...