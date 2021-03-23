Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польскому писателю грозит 3 года тюрьмы за оскорбление президента в Facebook

Вторник, 23 марта 2021, 08:14

Известному польскому писателю и журналисту Якубу Зульчику грозит до 3 лет лишения свободы за то, что он в посте в Facebook обозвал "дебилом" президента Анджея Дуду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Пост появился в ноябре 2020 года на фоне обсуждений президентских выборов в США.

Дуда написал: "Поздравляю Джо Байдена с успешной президентской кампанией. Пока мы ждем номинации Коллегии выборщиков, Польша настроена сохранять стратегическое партнерство с США на высоком и качественном уровне для еще более сильного партнерства".

Якуб Зульчик в своем посте обратил внимание на этот твит, отметив, что длительное время интересуется американской политикой, но никогда не слышал о "номинации Коллегией выборщиков".

"Джо Байден - 46-й президент США ... (А) Анджей Дуда - дебил", - написал он.

Его публикацию прокуроры признали "оскорбительной" и "неприемлемой".

Сам Зульчик рассказал, что впервые узнал об обвинениях против себя из медиа.

В Польше есть 9 различных вариантов обвинения за оскорбление, одна из статей обвинения включает оскорбление государственных символов. За публичное оскорбление президента Польши предполагается до 3 лет лишения свободы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польшасоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Польша
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Последние новости
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
Все новости...
Реклама: